عشية الانتخابات..اعتقال 7 كوادر من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 7 من كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت معتصم زلوم ومنسقها وسام تركي وعددًا من كوادرها وهم، عبد الرحمن علوي، وعبد المجيد حسن، وضياء زلوم، محمد الفاتح، محمد عرمان.

وأوضحت المصادر، أن الاحتلال اختطف الشبان من قبل وحدة صهيونية خاصة في قرية دورا القرع شرق رام الله.

وتأتي هذه الاعتقالات عشية انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت والتي تشهد أجواء حاسمة وساخنة وصراع انتخابي كبير.