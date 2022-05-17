الإفراج عن الأسير الطفل المريض أمل نخلة من مخيم الجلزون

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 17/5/2022، عن المعتقل الإداري الطفل أمل نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة المحتلة بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري بحقه.

واعتقل الاحتلال نخلة وهو طفل وبلغ عامه الثامن عشر قبل أشهر في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال قد اعتقله في تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2021، ليصدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري مدة 6 أشهر تم تخفيضها فيما بعد إلى 4 أشهر، وأمضى ما مجموعه 16 شهرًا في الاعتقال الإداري من خلال إصدار أربعة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 4 شهور.

وجاء اعتقال نخلة الإداري بعد أن فشل الاحتلال في تثبيت التهم الموجهة بحقه، فأعاد اعتقاله بعد 40 يوم من الإفراج عنه من اعتقاله الأول والتحقيق معه، وأصدر القائد العسكري بحقه أمر الاعتقال الإداري رغم وضعه الصحي وصغر سنه، حيث يعاني نخلة من عدة أمراض منها مرض الوهن العضلي الشديد وضيق التنفس، وكان قد أجرى عملية إزالة كتلة سرطانية سابقًا، وأصيب بفايروس كورونا في السجن حيث نُقل على إثرها للعزل في عيادة سجن الرملة.

يذكر أن الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفل فلسطيني، و600 معتقل إداري بينهم طفلين اثنين.