وفاة طفل بحادث دهس في الخليل

توفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، بحادث دهس تعرض له، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة من قبل مركبة غير قانونية.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة في رام الله، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل قد تعرض للدهس بمنطقة الحرايق جنوب الخليل من قبل سائق مركبة غير قانونية قبل أن يلوذ بالفرار الأمر الذي أدى لإصابة الطفل بجروح خطيرة نقل على إثرها للمشفى للعلاج وأعلن الأطباء عن وفاته متأثراً بجراحه الخطيرة.

وذكر العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته والعمل على إلقاء القبض على السائق المتسبب بالحادث.