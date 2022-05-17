بالصور اللواء أبو بكر: جريمة اغتيال الأسير الشهيد داود الزبيدي مبنية على أسس انتقامية

أشاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بالتضحيات الجسام لعائلة الزبيدي، والتي كان آخرها ارتقاء الأسير الشهيد البطل داود الزبيدي، خلال عملية اقتحام عدوانية على مخيم جنين يوم الجمعة الماضي.

وقال اللواء أبو بكر " تعجز الكلمات عن وصف البطولات والتضحيات لمثل هذه الأسرة الصابرة والصامدة، فعائلة الزبيدي سجلت حضورها في سجلات الفخر والشرف، فالوالدة شهيدة والأشقاء شهداء وأسرى ومقاتلين من أجل الحرية، مبرقاً تحية خاصة للأسير القائد زكريا الزبيدي، الذي يخوض تحدياً حقيقياً لعنصرية وهمجية إدارة السجون وسياسة حكومة الاحتلال”.

وأكد اللواء أبو بكر أن اغتيال الشهيدين داود الزبيدي وشأس كممجي، لم يكن بمحض الصدفة، بل مبني على تخطيط وإصرار مسبق من قبل مكونات الاحتلال كرد فعل على الفشل الأمني والانكسار في سجن جلبوع والمتمثل في عملية الهروب البطولية، والتي كان الأسيرين البطلين زكريا وأيهم من ضمن أبطالها.

وحمل اللواء أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن التدهور الذي يتفاقم يومياً في الشارع الفلسطيني، جراء السياسات العدوانية والقتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي التخلي عن انحيازه تجاه اسرائيل، ومحاسبتها على كل اختراقاتها للقوانين والاتفاقيات الدولية.

تصريحات اللواء أبو بكر جاءت في أعقاب زيارته لأسرة الشهيد داوود الزبيدي في مخيم جنين، وزيارة الصحفي الجريح علي السمودي الذي يرقد في مستشفى ابن سينا التخصصي، وتكريم الأسير المحرر فادي أبو علي من سيلة الظهر والذي أمضى ٢٠ عاماً في سجون الاحتلال، كما تم تقديم واجب العزاء باستشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني من نابلس، والذي أفرج عنه منتصف رمضان الماضي بعد جريمة طبية اسرائيلية ارتكبت بحقه وتركه فريسة لمرض السرطان.

وشارك رئيس الهيئة في زياراته عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ورؤساء الوحدات في الهيئة: نائل خليل، مهند جرادات، محمد البطة، عبد الفتاح علاونة، رائد أبو الحمص، مؤيد عامر، محمود العريان، ومنيب شبيب، سياف ابو سيف وموظفي مديرية جنين، ورئيس لجنة أهالي الأسرى في جنين الحاج أبو الظافر









