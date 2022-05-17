صحيفة: مورينيو مطلوب للعودة إلى "البريمييرليغ"

ذكرت صحيفة أجنبية، أن مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، مطلوب للعودة والتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز"البريمييرليغ" .

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية :" إن إدارة فريق نيوكاسل السعودية الجديدة تستهدف إعادة مورينيو إلى البريمييرليغ مرة أخرى".

وكان قد رحل مورينيو عن البريمييرليغ العام الماضي، بعد أن تمت إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير.

وأضافت الصحيفة :" أن إيدي هاو لا يحظى بالدعم الكافي للاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق، رغم النجاح الكبير الذي حققه هذا الموسم".

وأشارت إلى أن تطلعات نيوكاسل في الموسم المقبل، بعد تدعيم الفريق بنجوم كبار، تتطلب وجود مدرب بقيمة مورينيو لقيادة المشروع.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أشرف مورينيو على تدريب 3 فرق بالدوري الإنجليزي، هي تشيلسي في مناسبتين، ومانشستر يونايتد، وأخيرًا توتنهام.