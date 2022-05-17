سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار صرف الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من التجار وغيرهم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

استقرار أسعار العملات اليوم في السودان

استقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال تداولات، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، لدى البنك المركزي فيما تباين سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في السودان

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).

وتراوح سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية بين 570 - 578 جنيها مقابل 573 جنيها في ختام تداولات أمس الإثنين.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سعر اليورو

وحافظ سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي على مستواه عند 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس الإثنين.

وسجل سعر اليورو اليوم في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 590 جنيها، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه أمس.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 680 جنيها، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، وتراوح سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء بين 147 جنيها للشراء و153 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان خلال مستهل تداولات اليوم الثلاثاء لدى البنك المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 156 جنيها، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.