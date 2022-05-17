السيتي يستغني عن أحد نجومه.. فمن هو؟

ذكرت وسائل إعلامة أجنبية، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبلغ أحد نجومه بنية الفريق الاستغناء عنه، مطالباً أياه بالبحث عن فريق جديد للعب له في الموسم القادم.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي أبلغ اللاعب إلكاي غوندوغان بأنه يستطيع التوقيع مع نادٍ جديد هذا الصيف، رغم تبقي موسم كامل في عقده.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد الألماني، إلكاي غوندوغان، في نهاية الموسم المقبل، ولم يتم التفاوض معه حول التجديد.

وقالت الصحيفة البريطانية :"أنه أوضح النادي للاعب الألماني أنه من الصعب تجديد عقده خلال الفترة المقبلة".

وأضافت، :"أن غوندوغان شوهد على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدريد، دون التوصل لسبب واضح لهذه للرحلة.

جدير ذكره، أن اسم اللاعب غوندوغان ارتبط بشكل كبير في وقت سابق بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد.