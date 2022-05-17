الناطق باسم حماس: تصريحات"بينيت" بشأن إطلاق يد جيشه يكشف نيّته تصعيد عدوانه

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، " إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بإطلاق يد جيشه لاستهداف أبناء شعبنا بكلّ الوسائل تؤكّد تعمّده استخدام السياسة الإرهابية الممنهجة"

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن هذا يكشف نيّته تصعيد عدوانه، وهو ما سيرتدّ على الاحتلال بتصعيد الفعل المقاوم بكافة أشكاله، ومواصلة الثورة في كلّ ساحات الفعل النضالي.

وكان بينيت، قد قال اليوم الثلاثاء إن الإيعاز الصادر عنه واضح بشأن استهداف المسلحين الفلسطينيين، أينما كانوا، وبأنواع الوسائل القتالية كافة.

وأضاف بينيت: "ندعم الجيش والشرطة بشكل كامل في مساعيهما لاستهداف أي مسلح، سواء في القدس، أو الضفة أو في أي مكان آخر في البلاد، من يرفع يده على أي مستوطن أو جندي من الجيش سيعرّض نفسه للخطر".