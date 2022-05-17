بالصور مهجة القدس ولجنة الأسرى وعدد من المؤسسات ينظمون مؤتمر صحفي حول أوضاع المعتقلين الإداريين والأسيرين المضربين عن الطعام عواودة وريان

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ووزارة الأسرى والمحررين والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومركز حماية لحقوق الإنسان؛ صباح اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وقال ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى: "لا يخفى على أحد الأوضاع الصحية الصعبة للأسير خليل عواودة الذي وصل إلى مرحلة الموت الحقيقي حيث يعاني من تشويش بالرؤيا، واستفراغ بشكل مستمر، ويشكو من آلام بمنطقة الكلى، ولا يستطيع الوقوف على قدميه ولا يتحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، ويرفض اخذ المدعمات والفيتامينات ويرفض الخضوع للفحص الطبي".

وأضاف مزهر: "على الرغم لما يتعرض له الأسيرين المضربين عن الطعام من تنقلات وعزل وإهمال طبي متعمد وعدم الاستجابة لمطالبهما إلا أن معنوياتهما عالية جدًا ومصرين على انتزاع حريتهما من بين أنياب هذا العدو الصهيوني".

ودعا مزهر أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النزول إلى نقاط التماس مع العدو الصهيوني والاشتباك معه؛ لكي يتم الضغط عليه ونقلل من أيام الإضراب التي ممكن أن تطول إذا لم يتحرك الجميع.

من جهته، حمل نبيل حجاج مدير عام الأنشطة والإعلام في وزارة الأسرى والمحررين المجتمع الدولي المسئولية عن معاناة الأسرى في السجون وخاصة المضربين عن الطعام بصمته وسكوته عما يجري لهم داخل السجون، مطالبًا بضرورة عدم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني.

وشدد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على ضرورة قيام المؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بواجباتهم الأخلاقية وإدانة ومنع الممارسات والإنتهاكات الصهيونية بحق الأسرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة بشأنها لمنع تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني لانتهاكاتها بما يساهم في منع مزيد من التصعيد في المنطقة بما يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب ياسر الديراوي ممثل مركز حماية لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسيرين المضربين عن الطعام والقيام بواجباتها تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.









