الكشف عن طرد رئيس "الموساد" السابق من الكونغو

كشفت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن طرد الكونغو لرئيس "الموساد" السابق يوسي كوهين خلال إحدى الزيارات للكونغو.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" العبرية :" أن كوهين زار الكونغو ثلاث مرات، من دون تنسيق مسبق مع السلطات هناك، وفي الزيارة الثالثة طرد رئيس الكونغو، فيليكس تشيسكيدي، رئيس "الموساد" كوهين وطالبه بعدم العودة إلى الكونغو.

ويُشار إلى أنه تمنع الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" نشر تفاصيل حول زيارات رئيس "الموساد" السابق، يوسي كوهين، أثناء توليه منصبه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العام 2019.، ولا يزال سبب زيارات كوهين للكونغو غير واضح

وأضافت الصحيفة العبرية :"أن معلومات أدلى بها مسؤولون أمنيون "إسرائيليون" تدل على أن هدف الزيارات "إشكالي"، ويثير خلافات وحتى أنه مشكوك به".

وكان قد زار "كوهين" برفقة الملياردير "الإسرائيلي"، دان غرتلر، المشتبه لدى السلطات البريطانية والأميركية والسويسرية بدفع رشوة، بمبلغ 360 مليون دولار، مقابل الحصول على حقوق لاستخراج الفحم في الكونغو.

جدير ذكره أنه وصف مسؤولون أمنيون "إسرائيليون" زيارات كوهين المفاجئة إلى الكونغو أنها "مصلحة أمن قومي"، إلا أن الصحيفة تركز عاى أن هدفها لم يكن كذلك "وبالإمكان القول أنها بعيدة عن كونها مصلحة أمن قومي".