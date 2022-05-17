تعرف على أضرار القهوة !

تُعد القهوة من أهم المشروبات التي تضر صحة الإنسان، لاحتوائها على الكثير من الكافيين الضار بجسم الإنسان.

لذلك حذر العديد من الأطباء من مضار وتأثيرات القهوة، وهي تختلف من شخص لآخر حسب الاستهلاك وطرقه والمستهلك نفسه، ومن أهم مضارها الإرهاق والتعب، ومن هذه المضار أيضاً:

أضرار القهوة على الصحة:

- الاضطرابات المعوية المختلفة، وخصوصاً القرحة وتهيّج بطانة المعدة.

- صعوبة امتصاص عنصر الحديد في الجسم، وبالتالي زيادة احتماليّة الإصابة بفقر الدم.

- تسبب التعب والإرهاق لاحتوائها على نسبةٍ مرتفعةٍ من الكافيين.

- ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم.

- تسبب الاكتئاب.

- الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وذلك لعدم انتظام دقاته بسبب ارتفاع نسبة الأدرينالين في الجسم.

- ارتفاع نسبة الضغط، لذلك لا يُفضّل تناولها للذين يعانون من أمراض الضغط.

- يسبب الإكثار منها على الإدمان.

- تؤدي لصعوبة في النوم.

- عدم انتظام دقات القلب.

- الإصابة بالهلع والتوتر.

- تؤثر سلبًا على النساء اللواتي يشربن كمياتٍ كبيرة من القهوة في فترة الحمل.





