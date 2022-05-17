ماذا أعطى كيان الاحتلال للضابط القتيل خير الدين؟

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن كيان الاحتلال لم يمنح الضابط القتيل في وحدة سييرت متكال إلا قانون القومية.

وقال مراسل القناة 13 العبرية ألون بن دفيد : "الضابط الدرزي القتيل من وحدة "سييرت ماتكال" محمود خير الدين من قرية حرفيش الذي قتل في العملية الفاشلة في خانيونس في قطاع غزة أعطى الكيان "إسرائيل" حياته، وأعطته قانون القومية الذي يصنفه على أنه مواطن من نوع رديء (درجة ب).

وأضاف بن دافيد ذات يوم قال لي الضابط القتيل خير الدين:" أنتظر أن أرى من هو الجندي القتيل الأول الذي من النوع الرديء "درجة ب"، وللأسف كان هو.

وكان قد قتل الضابط خير الدين في عملية استخبارتية أمنية فاشلة شرق مدينة خانيونس في تشرين الثاني 2018، وأدى ذلك لكشف القوة ما أدى لانسحابها من قطاع غزة.