أسرى الجهاد يقدمون التعزية بالشهيدة أبو عاقلة

قدَّم أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، خالص التعازي والمواساة من ذوي الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وعائلتها وزملائها في مكتب قناة الجزيرة في فلسطين.

حيث تقدم الأسيران القائدان ثابت مرداوي ومحمد مرادوي، بالتعازي والمواساة من عائلتها وزملائها في الصحافة الفلسطينية، مستذكرين سيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي كانت تمثل صوت الحق والحقيقة والمظلومية لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم.

وأضاف الأسيران، أنها كانت شاهدة على جرائم الاحتلال، وتكشف زيفهم وأكاذيبهم وتفند روايتهم بالصوت والصورة، معتبرين أنها كانت تمثل قامة كبيرة ومدرسة مقدرة في تعزيز الرواية الفلسطينية والدفاع عن حقوق أهلنا وشعبنا.

وترحم الأسيران على أيقونة فلسطين، التي حملها الفلسطينيون بكل أحزانهم وعلى اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم، مشيرين إلى أنها جسدت بدمها الطاهر خط الشهادة والمقاومة من جنين مروراً برام الله ونابلس وصولاً إلى القدس.