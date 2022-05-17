بيل سيرحل قريباً عن ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب غاريث بيل، اقترب رحيله عن فريقه ريال مدريد الإسباني.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد بيل مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أن الفريق اتخذ قرارا بعدم التجديد له.

وبدوره قال جوناثان بارنيت وكيل أعمال النجم الويلزي بارنيت في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" أن بيل سيغادر ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري".

وأضاف بارنيت: "وجهة بيل ستتضح بعد التعرف على مصير منتخب ويلز في التأهل لكأس العالم بقطر من عدمه".

وتابع معقباً على إقامة كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر قائلاً: "لقد اعتدنا جميعًا على مشاهدة المباريات في عطلة نهاية الأسبوع خلال الموسم، وفجأة في تشرين الثاني/نوفمبر سيتوقف كل شيء".

جدير ذكره أنه غاب بيل عن معظم مباريات ريال مدريد هذا الموسم، سواء بداعي الإصابة، أو لعدم اقتناع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمستواه.