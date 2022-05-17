فوائد عشبة المورينجا، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم فوائد عشبة المورينجا، التي تحتوي على الكثير من المكملات والفوائد الغذائية، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من الناس نظراً لفوائدها الكبيرة وعلاج الكثير من الأمراض، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال.

وتعتبر عشبة المورينجا من أبرز البدائل الغذائية في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت من الأغذية الخارقة لما تتميّز به من خصائص طبّية وعلاجية بديلة، وننقدم إليكم في هذا المقال أبرز فوائد المورينجا، وهي كما يلي:

ما هي فوائد عشبة المورينجا؟

فوائد المورينجا

- تخفّيض مستويات الكوليسترول في الدم

حيث أنّ أوراق المورينجا تحتوي على خصائص تجعلها محاربة الكوليسترول وداعمة في تخفيضه، وبالتالي وقاية القلب من الأمراض.

- حماية وتغذية البشرة والشعر

يُساهم زيت بذور المورينجا في تغذية الشعر والبشرة ويزيد من ترطيبهما، كما وُجد أن للزيت قدرة على المساعدة في معالجة قروح الجلد.

ما هي فوائد عشبة المورينجا؟

- المساهمة في المحافظة على صحة الدماغ

تساهم أجزاء شجرة المورينجا في دعم صحة الدماغ، والقدرة الإدراكية المعرفية بفعل نشاطتها المضادة للأكسدة.

- الوقاية من الإصابة بالسرطان

تحتوي أوراق وجذور وبذور شجرة المورينجا على مضادات الأكسدة (Antioxidant)، مثل: فلافونيدات، وبوليفينول، وحامض الأسكوربيك (Ascorbic acid)، حيث أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، مما قد يقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.

وتُعرف الجذور الحرة بأنها جزيئات تؤدّي إلى تلف الخلايا، وتتسبّب شيخوختها وإصابتها بأمراض مزمنة، مثل: السرطانات.

ما هي فوائد عشبة المورينجا؟

- المساهمة في علاج الالتهابات

تتمثل فوائد المورينجا أيضًا بخصائصها المضادة للالتهابات، حيث أن أوراقها قادرة على تثبيط الإنزيمات والبروتينات المسببة للالتهابات في الجسم، فتعمل بذلك على معالجة الالتهابات والوقاية منها.

كما أن الالتهابات المتكررة من شأنها أن تتطوّر أحيانًا إلى أمراض مزمنة، مثل: السكري (Diabetes)، وأمراض القلب، والتهابات المفاصل المستمرة، وبالتالي فإنّ أوراق شجرة المورينجا قد تساعد في الوقاية من هذه الأمراض.

ما هي فوائد عشبة المورينجا؟

- تخفّيض مستوى السكر في الدم

أظهرت إحدى الدراسات التي اشتملت على 30 امرأة أنّ تناول 7 غرام يوميًا من مسحوق أوراق المورينجا طيلة ثلاثة أشهر أدّى إلى خفض مستوى سكّر الدم لديهنّ بمعدّل 13.5% .