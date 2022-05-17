الاحتلال يعتقل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام أبو عكر من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الباحث والأكاديمي والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام أبو عكر (58 عاماً) من مخيم "عايدة" قضاء بيت لحم المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال منزل القيادي المحرر أبو عكر، بصورة همجية، في انتهاك صارخ لحرمة البيت، والاعتداء على نجله "بلال" والقيام بعمليات التخريب والعبث بالممتلكات، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وكان أبو بلال، قد أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 22 عاماً على عدة فترات، ومن أوائل الذين أمضوا أطول فترة اعتقال إداري، وهو من القيادات البارزة التي خاضت معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأستاذ أبو عكر، حاصل على درجة الماجستير في السياسة والعلاقات الدولية، ومختص في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية.