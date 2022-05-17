إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، فيما اعتقل شاب في حلحول شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في البلدة ومداهمة الجنود عدة منازل وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين، وخلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت الشاب أحمد خالد شحدة الدودة (28 عاما) واقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال.