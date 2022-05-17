بالصور: إطلاق اسم فلسطين على شارع رئيسي بولاية نيوجيرسي الأمريكية

احتفل مسؤولو مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي، بإطلاق اسم "فلسطين" على أحد الشوارع هناك.

وجاء هذا القرار، بعد تصويت مجلس المدينة بالإجماع، في أبريل/ نيسان الماضي، على إعادة تسمية الشارع، تكريمًا للفلسطينيين المقيمين في المدينة، خاصةً وأنهم يساهمون في الحياة المدنية والأعمال.

وبحسب "northjersey"، احتفل الفلسطينيون بهذا القرار من خلال تنظيم مهرجان صاخب، أشرفت عليه الجالية الفلسطينية الأمريكية على طول الشارع الرئيسي.

ويحتضن حي ساوث باترسون متاجر ومطاعم ومكاتب ترفع الأعلام الفلسطينية، وصور القدس المعلقة على الجدران.

كما أن أسماء المتاجر تحمل رموزًا فلسطينية، فهناك "صيدلية القدس"، و"حلويات نابلس"، و"صالون فلسطين للشعر".

كذلك أقام الباعة في هذه البقعة أكشاك لبيع الذرة المحمصة، والفساتين، والحقائب، وغيرها.

وخلال الاحتفالية، ارتدى الحضور قمصان مدون عليها عبارة "طريق فلسطين"، ووُزعت الأعلام الفلسطينية، ورُفعت كذلك على المباني والخيام.

وفي هذا الصدد، قال المنظمون إن الفعالية كرمت أجيالًا من العائلات الفلسطينية التي رسخت جذورها في المنطقة.

وكان من بين المدعوين للتحدث في الاحتفال ماريتزا دافيلا، رئيسة مجلس المدينة، وعمدة باترسون أندريه صايغ.

ومن ثم، صرح "الصايغ": "الفلسطينيون أمريكيون منتجون. هم يقدمون مساهمات لا حصر لها لمجتمعاتنا كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية".

فيما ذكر عضو الجالية علاء عبدالعزيز: "كثير من الفلسطينيين يعتبرون مدينة باترسون وطنهم، وهذا هو اليوم الذي نحتفل فيه بذلك".

مردفًا: "إذا كنت فلسطينيًا فالفرص موجودة، لقد بدأت في جنوب باترسون. لذا، فقد طال انتظار طريق فلسطين. باترسون مدينة أكبر لأن الفلسطينيين يسمونها الوطن".







