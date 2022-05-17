ليفربول يستغل الخلاف بين مبابي وريال مدريد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.



وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد بانتقاله إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.



ومع ذلك، ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أن ليفربول انضم لسباق الحصول على خدمات مبابي، الذي تربطه علاقة مميزة مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.



واستندت الصحيفة البريطانية إلى الخلاف القائم بين ريال مدريد ومبابي بشأن حقوق الصور، حيث يصر ريال مدريد على الحصول على 50% من قيمة الحقوق، بينما يرى ممثلو مبابي أن هذه النسبة كبيرة جدًا.



وختمت: "ليفربول مهتم جدًا بكل ما يحدث مع مبابي، ومن الممكن أن يخطفه في اللحظة الأخيرة، وهو ما يعني رحيل أحد الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني".