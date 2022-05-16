طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث في الانترنت عن أسعار الذهب في الجزائر، لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أيعار الذهب في الجزائر بشكل يومي، حيث تراجع سعر الذهب في الجزائر بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر في تعاملات اليوم، نحو 8519 دينارا جزائريا (58.19 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر مسجلا نحو 6389 دينارا (43.64 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today" المتخصص في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4969 دينارا (33.94 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 7454 دينارا (50.92 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 264.933 ألف دينار (1810 دولارات).

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير/كانون الثاني، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1797.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1797.40 دولار للأوقية.