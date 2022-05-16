القيادي البطش: رجال التاسعة أذلوا "نتنياهو" وحكومة الليكود وكانوا سبباً في سقوطه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، أن المقاومة تفتخر اليوم بأنها خاضعت معركة سيف القدس التي كان لها الأثر الكبير في توحيد فلسطين كل فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمة إلقاءها في المهرجان التأبيني لشهداء سرايا القدس في معركة سيف القدس التي خاضتها السرايا والمقاومة الفلسطينية نصرة للقدس الشريف، إقامته حركة الجهاد شرق مدينة غزة، مساء اليوم الإثنين.

وقال القيادي البطش :" حينما فكر الاحتلال الاعتداء على القدس كان الرد القوي من كتيبة الرعب المتمثلة برجال التاسعة وكانت نقطة البداية من بيت حانون"، مؤكداً أن رجال التاسعة أذلوا نتنياهو وحكومة الليكود وكانوا سبباً في سقوطه.

وأضاف " نؤبن اليوم أبطال من كتيبة الرعب التي أرعبت هذا المحتل بقيادة القائد البطل بهاء أبو العطاء"، مؤكداً أن سيوف وصواريخ المجاهدين في غزة وجنين تؤكد وحدة المسار والهدف والمقاومة.

وحذر عضو المكتب السياسي في كلمته العدو الصهيوني من العودة لسياسة الاغتيالات أو ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، مشدداً على أن سيف القدس لا زال مشرعاً و لن تسمح للاحتلال أن يفرض سيادته على القدس أو يغير هويتها.

وحمل القيادي البطش العدو الصهيوني المسؤولية كاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة وداعيا كافة الوسطاء والمنظمات إلى التدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، مؤكداً أن المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس لن تدخر أي جهد من إطلاق سراحه.

وقال القيادي في الجهاد " ندرك أن الاحتلال يريد أن يجعله شهيداً لوقف الإضرابات"، مجدداً تحذيره للعدو من المساس بحياة الأسير البطل خليل عواودة.

ووجه القيادي البطش التحية للمجاهدين في الضفة وأهلنا في القدس والداخل المحتل والشتات واللد والرملة والنقب إلى الأسرى وإلى المرابطين خلف راجمات الكرامة.