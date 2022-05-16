الأمم المتحدة: إخلاء الاحتلال تجمعات فلسطينية من أجل تدريبات عسكرية إجراء "لا إنساني"

وصفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم تجمعات سمنية فلسطينية جنوبي الضفة، وترحيل أهلها منها، بأنه قرار غير انساني، داعية إلى إبقاء الفلسطينيين في منازلهم بكرامة.

وزار مسؤولون دوليون من "الأمم المتحدة" اليوم، تجمعات فلسطينية مهددة بالترحيل، جنوبي الضفة الغربية، وانتقد المسؤولون التصرف غير القانوني لسلطة الاحتلال.

وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة أن "مسؤولين من 16 منظمة دولية، ودبلوماسيين يمثلون 24 بلداً، زاروا المناطق التي تهدد سلطات الاحتلال بترحيل قاطنيها من مساكنهم".

ورفضت ما تسمى بـ"المحكمة العليا" الإسرائيلية في القدس المحتلة، في 5 أيار/مايو الجاري، التماساً مقدماً من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في قرى مسافر يطا (جنوب الخليل) بالضفة الغربية المحتلة، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب أربعة آلاف فلسطيني.