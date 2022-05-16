القناة العبرية 13: لأول مرة بطارية إس 300 روسية تطلق صواريخ مضادة نحو طائرات "اسرائيلية"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:22 م
16 مايو 2022
سوريا
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قال مراسل القناة 13 العبرية، "ألون بن دافيد" إنه لأول مرة منذ بدء الهجمات في سوريا، أطلقت بطارية إس 300 روسية صواريخ مضادة نحو طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وتشن "إسرائيل" هجمات متكررة على ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا، كان آخرها قبل عدة أيام، حيث قالت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن بيان عسكري إن هجوما صاروخيا إسرائيليا شن مساء الجمعة على منطقة مصياف بريف حماة، أسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم مدني، وإصابة 7 آخرين بينهم طفلة.

وأضاف البيان العسكري السوري أن الهجوم انطلق من غرب مدينة بانياس السورية، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الصواريخ تسببت في اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرارا مادية.

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