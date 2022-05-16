الهيئة الوطنية تستنكر استمرار الاحتلال في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل

أدانت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل استمرار الاحتلال في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل وممارسة أساليب المطاردة والتهديد بحقهم.

و أكدت الهيئة في تصريح صادر عنها مساء اليوم الاثنين أن استمرار مسلسل الملاحقة والاعتقالات بحق نشطاء الداخل لن يثني شعبنا عن دوره الكفاحي والنضالي من أجل استرداد حريته.

و دعت مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان الدولية أن تلتفت إلى سياسة الاحتلال تجاه أهلنا في الداخل المحتل، والعمل على كبح جماحه ووقف مطاردته للنشطاء وأئمة المساجد.

و شددت الهيئة على أن شعبنا الفلسطيني في كل مكان سيواصل كفاحه من أجل الحرية، ولن تزيده سياسة الاحتلال العنجهية سوى تمسكاً بحقوقه والدفاع عنها.