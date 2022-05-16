الهيئة الوطنية تستنكر استمرار الاحتلال في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:50 م
16 مايو 2022
اعتقال في باب العامود
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أدانت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل استمرار الاحتلال في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل وممارسة أساليب المطاردة والتهديد بحقهم.

و أكدت الهيئة في تصريح صادر عنها مساء اليوم الاثنين أن استمرار مسلسل الملاحقة والاعتقالات بحق نشطاء الداخل لن يثني شعبنا عن دوره الكفاحي والنضالي من أجل استرداد حريته.

و دعت مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان الدولية أن تلتفت إلى سياسة الاحتلال تجاه أهلنا في الداخل المحتل، والعمل على كبح جماحه ووقف مطاردته للنشطاء وأئمة المساجد.

و شددت الهيئة على أن شعبنا الفلسطيني في كل مكان سيواصل كفاحه من أجل الحرية، ولن تزيده سياسة الاحتلال العنجهية سوى تمسكاً بحقوقه والدفاع عنها.

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