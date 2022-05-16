الصادرات التركية إلى "إسرائيل" تحطم رقما قياسيا في خلال شهر ابريل الماضي

وصلت صادرات تركيا إلى "إسرائيل" أعلى مستوى لها على أساس شهري في أبريل/ نيسان الماضي، ببلوغها 711 مليون و200 ألف دولار.

وحسب مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات إلى "إسرائيل" خلال أبريل، ارتفعت بنسبة 33.6 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

واحتلت "إسرائيل" خلال أبريل الفائت، المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية.

وأسفرت الخطوات الفعالة التي اتخذتها تركيا لتحسين علاقاتها مع "إسرائيل" إلى تسريع التجارة بين البلدين، وأصبحت "إسرائيل" واحدة من الأسواق التي حطمت فيها تركيا رقما قياسيا في التصدير.

وإلى جانب خطوات التطبيع، حققت تركيا أعلى نسبة صادرات إلى "إسرائيل" خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 1.8 مليار دولار.