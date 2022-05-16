مصادر: مالية رام الله تعتزم خصم أيام الاضراب لكل المعلمين المضربين

نقلت مصادر صحفية عن مُطلع في وزارة المالية قوله مساء اليوم الاثنين أنه سيتم خصم أيام الإضراب لكل المعلمين المضربين، بناء على كشوف الأسماء الواردة من وزارة التربية، لهذا الشهر كما جرى بالشهر الماضي.

وخلال جلسة مجلس الوزراء، الوم الاثنين، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية المعلمين المضربين، باستئناف الدراسة وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

وأضاف "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد ونحن ملتزمون بكل ما ورد في بنوده، إنني أدرك أن هذا الاتفاق قد لا يرضي جميع المعلمين، ولكننا نمر في ظروف مالية معقدة وصعبة نحتاج فيها إلى تفهم الجميع ووقفتهم والتفافهم".