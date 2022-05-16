وفاة وإصابة خطرة في حادث سير قرب أريحا

توفي شاب يبلغ من العمر 23 عاما وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، جراء انقلاب ذاتي لشاحنة على الطريق الخارجي في منطقة الأغوار شمال مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، في بيان صحفي، أن خبراء السير في شرطة محافظة أريحا والأغوار فتحوا تحقيقا بالحادث بعد أن توجهوا للمكان، حيث تبين أن السائق فقد السيطرة على شاحنته عند أحد المنعطفات الخطرة، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات ووفاته وإصابة مرافقه الذي نقل إلى مستشفى داخل الـ48.

وأضاف العقيد ازريقات أن الطواقم نقلت المتوفى إلى مستشفى أريحا الحكومي، كما تم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.