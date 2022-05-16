داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عب معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء 17 مايو 2022.

وأوضحت الهيئة في وزارة الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/21) هنــا ، مؤكدة ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة المسافرين إلى ضرورة الالتزام بموعد السفر وفق الإعلان المحدد مسبقًا، منوهةً إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطابت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.