الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الشريف في القدس المحتلة

أعلن محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس محمد محمود، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، جثمان الشهيد وليد الشريف الى ذويه من مركز شرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وأضاف محمود أنه سيتم نقل جثمان الشهيد الى مستشفى المقاصد لتغسيله وتكفينه، ثم الى المسجد الاقصى للصلاة عليه، ثم الى مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين، بعد صلاة العشاء مباشرة دون أية شروط.

وكان الشاب الشريف (23 عاما) من بيت حنينا، استشهد السبت الماضي، متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.