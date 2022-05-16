السعودية تعلن عن آخر موعد لإصدار تأشيرة العمرة لمن هم خارج المملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، أن آخر موعد لقبول طلبات تأشيرة العمرة لمن هم خارج المملكة، 15 شوال الموافق 16 مايو/ أيار.

وقال "الوزارة"، إن آخر موعد لدخول المعتمرين للمملكة، هو 30 شوال، وآخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة سيكون في 30 ذو القعدة.

وأشارت إلى، أنه يمكن التقدم للحصول على تأشيرة العمرة للزوار الأجانب من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والتقديم لحج هذا العام في الوقت المناسب.

وأوضحت "الوزارة"، أنه بلغ عدد معتمري الخارج، خلال موسم العمرة حتى الآن، مليوناً و600 ألف معتمر.

واستحدثت الوزارة وسيلة جديدة لاستخراج تأشيرات الحج والعمرة "إلكترونيا"، من أجل تسهيل الإجراءات للحجاج والمعتمرين بمختلف دول العالم.

حيث يمكن للحاج أو المعتمر استخراج التأشيرة عبر ملئ البيانات المطلوبة بالموقع الإلكتروني التأشيرات الالكترونية، والدفع المسبق عبر استخدام الفيزا أو الحساب الشخصي للمعتمر.

والتأشيرة الالكترونية، تمنحها المملكة العربية السعودية للمعتمرين، ليقوموا بزيارة الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وأداء العمرة خلال 24 ساعة دون الحاجة إلى الأوراق والاعتمادات الحكومية المتعددة، واللجوء إلى شركات السياحة.