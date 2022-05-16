جدول الدوري المصري الممتاز 2022 – موعد مباريات الدوري المصري 2022

يبحث عشاق الكرة المستديرة عن جدول الدوري المصري2022 وموعد مباريات الدوري المصري2022، حيث ينتظرون مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة، حيث يلاقى غزل المحلة نظيره إيسترن كومبانى، فيما يواجه سموحة المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022

وانطلقت النسخة 63 من الدوري المصري الممتاز في 25 أكتوبر 2021، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

النادي الأهلي هو البطل التاريخي للدوري برصيد 42 لقبًا، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 13 لقبًا، وسيدخل هذا الموسم وهو حامل اللقب.

يشارك في الدوري المصري الممتاز 18 فريقًا، يتأهل ثنائي القمة إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الثالث والرابع في الكونفدرالية.

موعد مباراة غزل المحلة وإيسترن كومبانى بالدورى

ويستقبل فريق غزل المحلة، تحت قيادة مدربه الشاب مصطفى عبده، نظيره إيسترن كومبانى الذى يقوده علاء عبد العال على ملعب الغزل بالغربية، فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة سموحة والمصرى البورسعيدى بالدوري

فى المباراة الثانية، يلتقى فريق سموحة بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى نظيره المصرى البورسعيدى تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعبانى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، على على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري المصري 2022

افتتح الإسماعيلي مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري، بفوز هام على سيراميكا بهدفين دون رد، ليحقق الفوز الثاني على التوالي.

بينما تعادل المقاولون العرب مع إنبي بهدفين لكل فريق، وتعادل بيراميدز سلبيًا مع فاركو.





