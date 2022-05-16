جنرال ألماني: الروس أقوياء جدا في البر والجو

نقل موقع "دويتشه ويرتشافتس ناخريختن" عن إريك واد، العميد المتقاعد بالجيش الألماني ومستشار أنغيلا ميركل السابق، تحذيره أوكرانيا من مغبة التقليل من قوة الجيش الروسي.

ونقلت الصحيفة عن إريك واد قوله، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازية، إن "الروس أقوياء إلى أبعد حد: لديهم تفوق على الأرض وفي الجو".

كما أعرب واد عن ثقته في أن كييف الرسمية لن تكون قادرة على استعادة منطقة دونباس بالوسائل العسكرية، مشيرا إلى أن روسيا بالذات هي من يحدد تطور الأحداث في شرق أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، ولا يوجد ما يهدد السكان المدنيين، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قللت بشكل كبير حتى يوم 25 مارس من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وقائع استخدام المستشفيات والمباني السكنية والكنائس ورياض الأطفال والمعسكرات الصحية، وكذلك المدارس والمنشآت المدنية الأخرى من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لإخفاء المسلحين وتخزين الأسلحة، تشير إلى أن سلطات كييف واثقة من إفلاتها من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد مواطنيها، وأن حياة المدنيين بالنسبة لكييف ليست مهمة على الإطلاق.