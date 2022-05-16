سُخط في غزة: رفع سعر الخبز طُبق قبل شهرين بالتلاعب بالوزن !

أثار قرار رفع سعر ربطة الخبز استياءً وسخطاً وغضباً كبيراً بين الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتباره من المواد الغذائية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، معتبرين أن ارتفاع سعر المواد الأساسية ينعكس سلباً على قدرتهم الشرائية، لاسيما في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي خلفها الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع منذ نحو 16 عاماً متواصلاً ليكون التساؤل هل يجوز تطبيق رفع سعر ربطة الخبر بالرغم من القرار الذي تم اتخاذه قبل شهرين بتخيفض الوزن 200 جرام ليناسب مع ارتفاع الأسعار.

ارتفاع سعر ربطة الخبر، دفع المواطنين في القطاع إلى التعبير عن سخطهم، واستيائهم، واستنكارهم، من هذا القرار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المختصة بالعدول عن قرارها، وتحمل الزيادة على الأسعار من خزينتها.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في غزة، أمس الأحد، أن ربطة الخبز ستُباع بسعر 8 شواكل بوزن 2600 جرام، فيما حددت السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز وهو 120 شيكل.

وأفادت وزارة الاقتصاد، بأنها وافقت على تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة المهمة، مشيرةً إلى أن ذلك يبدأ تنفيذ ما ورد أعلاه اعتبارا من تاريخ 16/5/2022م.

المواطن أحمد محمد نشر بوستاً ساخراً عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": عمار يا بلد ارفع سعر وقلل وزن".

أما الشاب صامد سعد قال مستنكراً: بوركت جهودكم،،، أصبح جل تفكير الناس بكم سعر الخبز والمواد الغذائية ولسا الخير جاي يا غزة".

من جانبه، نشر الناشط ناصر الحاج أحمد منشوراً عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "وزن ربطة الخبر 2600 جرام، بسعر 8 شواكل، في المخابز ونقاط البيع، وما خفي أعظم".

الناشط عبدالله الهنود كتب: "في غزة ربطة الخبز بوزن 2600 جرام بسعر 8 شيكل، عندما يستسهل صانع القرار الحل يصبح الحفاظ على الإيراد أهم من مستوى معيشة الأفراد، فيرفع السعر ويخفض الوزن، ويبقى الشعار الخالد، المواطن هو المتضرر، وإلبس يا مواطن من خازوق إلى خازوق واستمتع!".

إما طارق حسونة اكتفى بالقول: "رفع سعر كيس الدقيق 50 كجم، لـ 120 شيكلا، ربطة الخبز بوزن 2600 جرام بـ 8 شيكل، الله أكبر ولله الحمد، اضرب كمان عايز أتوب".

أما الصحفي فتحي طبيل فقد قال ساخراً: "خبر مفرح، الاقتصاد بغزة: بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل بوزن 2600 جرام، والسبب طبعا رام الله!".

من جهته، غرد الناشط فكري جودة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" قائلا: " الخبر: الإعلان عن رفع سعر ربطة الخبز (2600 جرام) لتصبح 8 شيكل، التعليق: أمر متوقع وغير مفاجيء أبدا.... وتوقعوا زيادات متتالية قادمة بعد منتصف يونيو/حزيران القادم. يعني ممكن تدخل على بيت أختك في العيد بربطة خبز بدل صندوق الكولا 😁".

وتواصل حكومة الاحتلال تشديد حصارها على قطاع غزة منذ عام 2007، وخلال سنوات الحصار شنّ جيش الاحتلال 4 عدوانات قاسية، خلّفت آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الأسرى، فضلاً عن تدمير أحياء بكاملها.





















