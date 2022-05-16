هل صيام يوم عرفة واجب، يتساءل معظم الناس عن صوم يوم عرفة، هل هو واجب وفرض، أم إنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا إحياء سنته، هذه التساؤلات تزداد يوما بعد يوما، لاسيما بعد انقضاء عيد الفطر السعيد، وبدء العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ يصوم المسلمون في كل مكان يوم عرفة الذي يصادف 9 من شهر ذي الحجة، أي قبل حلول عيد الأضحى المبارك بيوم واحد.

فضل صيام يوم عرفة حديث

ويتساءل المسلمون في كل أرجاء المعمورة عن هل صيام يوم عرفة واجب، وصوم يوم عرفة يدر على المسلمين الكثير من الأجر والثواب، ويقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويسعى المسلمون لاغتنام هذا اليوم في القيام بالأعمال الصالحة وخاصة الصوم والصلاة والذكر والدعاء، حتى ينالوا أجره وثوابه، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق لكم ضمن هذه المقالة، عن الإجابة عن سؤال هل صوم يوم عرفة واجب، كما سترفق لكم فضل صوم يوم عرفة، بحديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

ويعتبر صوم يوم عرفة بخصوصه مستحب لغير الحاج، ويكره صيامه للحاج، إن كان يضعفه الصوم عن الوقوف والدعاء؛ جاء في "تحفة الفقهاء": "وأما صوم يوم عرفة في حق الحاج: فإن كان يضعفه عن الوقوف بعرفة ويخل بالدعوات فإن المستحب له أن يترك الصوم؛ لأن صوم يوم عرفة يوجد في غير هذه السنة، فأما الوقوف بعرفة فيكون في حق عامة الناس في سنة واحدة، وأما إذا كان لا يخالف الضعف فلا بأس به، وأما في حق غير الحاج فهو مستحب؛ لأن له فضيلة على عامة الأيام".

فضل يوم عرفة

ولايزال الناس تبحث عن فضل يوم عرفة، وحكم صوم يوم عرفة، إذ إن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة، حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" أخرجه مسلم.