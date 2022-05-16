بالأسماء: التكليفات الجديدة من قيادة الشرطة بغزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الإثنين 16/5/2022، التكليفات الجديدة من قيادة الشرطة لمدراء عدد من الإدارات.

وشملت التكليفات الجديدة كل من:

عميد رياض القاضي | مديراً لشرطة محافظة رفح.

عميد علي قنديل | مديراً لإدارة الشرطة القضائية.

عميد رأفت سلامة | مديراً لإدارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات.

عميد وئام مطر | مديراً لإدارة الشرطة المجتمعية.

عميد بسام القوقا | نائباً لمدير إدارة الشرطة القضائية.

عميد أمجد سرحان | نائباً لمدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات.

عميد رائد العامودي | نائباً لمدير إدارة الشرطة المجتمعية.

عقيد محمد الشرافي | نائباً لمدير إدارة المباحث العامة.

عقيد علاء أبو شمالة | نائباً لمدير شرطة محافظة رفح.

عقيد أيمن جندية | نائباً لمدير إدارة الحراسات وأمن المؤسسات.