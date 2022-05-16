بالفيديو مشاهد تُعرَض لأول مرة: اقتحام الاحتلال للمستشفى الفرنسي بالقدس

انتشر اليوم الإثنين 16/5/2022، مشاهد جديدة تُعرض لأول مرة تُظهر اعتداء شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" على المشيعين لجثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة داخل المستشفى الفرنسي ب القدس .

وذكرت إدارة المستشفى الفرنسي في القدس اليوم في بيان صحفي، أن الشرطة الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي مارست العنف خلال تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة، معتبرةً أن تصرفاتها لم يسبقها أي استفزاز وأنه لا يمكن تبرير ما حدث.

كما اعتبرت اعتداء الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة انتهاك للقوانين الإنسانية، لافتةً إلى أن الشرطة الإسرائيلية ربطت وجودها بوجود الأعلام الفلسطينية والهتافات ورفضت المغادرة.

وشارك آلاف الفلسطينيين يوم الجمعة في تشييع شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص الاحتلال لدى استعدادها لتغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الأربعاء الماضي، رغم أنها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص وعليها شعار "صحافة" وخوذة واقية.