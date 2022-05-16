بالصور ما قصة نوم أبو الهول في مصر- حقيقة نوم أبو الهول واغماض عينيه في مصر، في اليومين الماضيين كان ملف نوم أبو الهول الجيزة في مصر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ابراز صورا لأبو الهول وهو مغمض العينين، بعد أكثر من 7000 آلاف سنة، فهو أنشئ منذ عهد الفراعنة قبل الميلاد، هذه الحادثة شغلت بال المصريين وأثارت تساؤلاتهم واستغرابهم، فيما تساءل البعض عن سبب اغماض عينيه في هذا السبب، لاسيما إنه مصنوع من الحجارة الرصينة، فيما اعتبر آخرين أن الذي حصل مرد خزعبلات لا يصدقها عقل بشري.

أبو الهول نايم

وشغلت قصة نوم أبو الهول واغماض عينيه، الملايين من الناس في مصر وخارجها، حتى باتوا يتساءلون بالصور ما قصة نوم أبو الهول في مصر- هل أبو الهول مغمض.. هل أبو الهول نايم، وهل فعلا أبو الهول نايم، أم أنها مجرد أوهام وخزعبلات، وتصميم على الفوتوشوب، لإثارة الجدل، لاسيما أن هذه القصة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، لهذه الأسباب حرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على البحث عن حقيقة نوم أبو الهول بجانب الأهرامات في الجيزة بمصر.

أبو الهول مغمض

وظهرت ملايين المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتساءل، بأن هل أبو الهول مغمض، وذلك بعد أن انتشرت هذه القصة بين الملايين من الناس، والتي أبدت استغرابها، بينما تنوعت التفاعلات حول الكلمة، وأكد البعض صحة الرواية التي تفيد بنوم أبو الهول، من دون ترميم أو تنظيف في منطقة الوجه، أو حتى تعديل على برنامج "الفوتوشوب"، والذي يمكن أن يغير ملامح أي شيء على وجه الأرض.





حقيقة نوم أبو الهول

وبعد انتشار قصة نوم أبو الهول بين الملايين، أمر أجبر وزارة السياحة والآثار في مصر، في الرد على تلك الأقاويل التي انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ رواد مواقع التواصل بنقلها وتداولها بين النشطاء، إذ صرحت أن كما يتم تداوله غير صحيح، وأن الناس قاموا بتعديل تلك الصورة على أحد برنامج التعديل أبرزها "الفوتوشوب".



