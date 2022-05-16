فلسطين تُسجل وفاتين و127 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين 16 مايو 2022، وفاتين، و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و120 حالة تعاف منذ الثامن من الشهر الجاري.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، بأن الوفاتين الجديدتين سجلتا في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وقال تقرير الصحة: "إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة 11، والضفة الغربية 116".

وأوضح، أن حالات التعافي الجديدة توزعت على المحافظات حسب التالي: الضفة الغربية: 74، مدينة القدس: 40، وقطاع غزة: 6.

ونوهت الصحة إلى عدم وجود أي مصابين بكورونا في العناية المكثفة أو على أجهزة التنفس الصناعي.