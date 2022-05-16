اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين

وقعت فجر اليوم الاثنين 16/5/2022 ، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين الذين تصدوا لاقتحام بلدة اليامون غرب جنين .

ويشار إلى أن بلدة اليامون تشهد اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في كل مرة تقتحم فيها قوات الاحتلال لتنفيذ عمليات مداهمة أو اقتحامات أو اعتقالات .

مصادر عبرية قالت: إن "تبادل إطلاق نار كثيف وقع الليلة الماضية بين الجيش "الإسرائيلي" ومسلحين في بلدة اليامون في منطقة جنين".

وأضافت المصادر العبرية "أن حجم النيران يتزايد، والمسلحون يحاولون الفرض على الجيش الإسرائيلي عملية واسعة وشديدة في الضفة الغربية".

ويشار إلى أن الاحتلال "الإاسرائيلي" أعلن عن استشهاد داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية ،وسط حالة من الغضب الشديد.