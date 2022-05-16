خروج الملك سلمان من المستشفى، أثار مقطع فيديو خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجرائه منظارا للقولون جاءت نتيجته سليمة، ردود فعل واسعة على موقع تويتر صباح الإثنين، وخاصة بعد انتشار العديد من الاشاعات منذ عدة ايام وخاصة بعد اصرار المواطنين على ان سبب اصرار الاطباء على عدم المغادرة انه قد اصيب بمكروه ، لتكون التنيجة خروج الملك سلمان من المستشفى،وسط دعوات بالشفاء التام .

خروج الملك سلمان من المستشفى

وكالة الأنباء السعودية الرسمية ونشرت (واس) مقطع فيديو يُظهر مغادرة الملك سلمان المستشفى يرافقه عدد من الأمراء المقربين منه.

وكان قد أُدخل العاهل السعودي المشتفى لإجراء منظار للقولون، في 8 مايو/أيار الجاري، وجاءت نتيجته سليمة حسبما الديوان الملكي السعودي لاحقا.

وظهر ملك السعودية وهو يمشي مستخدما عكازه ويبدو بصحة جيدة، بينما كان يتجه نحو السيارة.

خروج الملك سلمان من المستشفى

يذكر أن الملك سلمان وُلد في 31 ديسبمر/كانون أول من عام 1935 ويبلغ 86 عاما، وقد تولى مقاليد الحكم في البلاد في يناير/كانون ثاني من عام 2015 خلفا للملك عبدالله بن عبدالعزيز.