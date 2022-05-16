النفير العام والإضراب يعم جنين اليوم

دعت تنظيمات عسكرية في جنين، إلى الإضراب والنفير العام ضد الاحتلال ومستوطنيه، اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر محلية، أن كتائب شهداء الأقصى في محافظه جنين، وكتيبه جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والغرفه المشتركة للمقاومة، دعت في بيان مشترك صدر عنها أمس الأحد، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، التوجه اليوم الاثنين إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال، استنكاراً لجريمة الاحتلال والمستوطنين ضد قائد كتائب شهداء الأقصى في فلسطين، ومؤسس "لواء الشهداء"، الشهيد داود الزبيدي.

كما دعت إلى الإضراب الشامل والحداد العام غداً الاثنين، إكراماً لروح الزبيدي وكافة الشهداء، معلنين النفير العام في كافة المحافظات الوطن والضوء الأخضر لتوجيه ضربات للمستوطنين.

وحملت التنظيمات في جنين، المستوطنين وخاصة ايتمار ابن غفير مسؤولية استشهاد الزبيدي بعد محاولة اقتحام مستشفى "رمبام" حيث كان يتواجد الزبيدي الذي نقل إليها للعلاج عقب إصابته في البطن أول أمس الجمعة في مخيم جنين.