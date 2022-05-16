بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 16/5/2022 ، حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة ، وعرف من بين المعتقلين ما يلي:

١. طارق الشافعي- البيرة

٢. يحيى الشافعي- البيرة

٣. مؤمن الشافعي- البيرة

٤. إياس الشافعي- البيرة

٥. محمد سمودي- اليامون غرب جنين

٦. باسل رائد صلاح- اليامون

٧. محمد بلال فريج- قلقيلية

٨. عبد الله زهير- قلقيلية

٩. الفتى زيد علي محاجنة- الطيبة قرب جنين

١٠. علاء عامر كليبي- مخيم طولكرم

١١. حسين نبيل الشيخ علي- مخيم طولكرم

١٢. المحرر نضال عبيات- بيت لحم

١٣. المحرر إسلام إياد البو- حلحول شمال الخليل

١٤. حمزة إياد البو- حلحول