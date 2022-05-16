بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 16/5/2022 ، حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة ، وعرف من بين المعتقلين ما يلي:
١. طارق الشافعي- البيرة
٢. يحيى الشافعي- البيرة
٣. مؤمن الشافعي- البيرة
٤. إياس الشافعي- البيرة
٥. محمد سمودي- اليامون غرب جنين
٦. باسل رائد صلاح- اليامون
٧. محمد بلال فريج- قلقيلية
٨. عبد الله زهير- قلقيلية
٩. الفتى زيد علي محاجنة- الطيبة قرب جنين
١٠. علاء عامر كليبي- مخيم طولكرم
١١. حسين نبيل الشيخ علي- مخيم طولكرم
١٢. المحرر نضال عبيات- بيت لحم
١٣. المحرر إسلام إياد البو- حلحول شمال الخليل
١٤. حمزة إياد البو- حلحول