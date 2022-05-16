طقس فلسطين: أجواء غائمة وباردة نسبياً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 16 مايو 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومعتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة إلى السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.