سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث تهم شريحة كبيرة من السوريين والعرب، ويبحثون عنه باستمرار على محركات البحث العالمية، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16 مايو 2022

ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم

ارتفع سعر الدولار في سوريا، صباح اليوم الإثنين 16 مايو 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع، مقابل 3935 ليرة للشراء، و3970 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وكان المصرف المركزي رفع سعر صرف الدولار لليرة السورية من 2512 إلى 2814 ليرة، في أبريل/نيسان الماضي، في حين أصبح سعر شراء الدولار للحوالات القادمة من الخارج 2800 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في سوريا

كما ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ مستوى 4108 ليرات للشراء، و4149 ليرة للبيع مقابل 4089 ليرة للشراء، و4131 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وانتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى مستوى 4837 ليرة للشراء، و4890 ليرة للبيع، مقابل 4795 ليرة للشراء، و4848 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس .

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16 مايو 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1051 ليرة للشراء، و1064 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 1072 ليرة للشراء، و1085 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 16 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 12860 ليرة للشراء، و13000 ليرة للبيع.