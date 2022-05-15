الاحتلال يمنع خطيب الأقصى عكرمة صبري من السفر

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قرارًا يمنعه من السفر خارج البلاد ويأتي ضمن سياسية "إسرائيلية" تمارس يوميًا ضد المقدسيين ورموز مدينة القدس المحتلة لتقيد حريتهم والتنغيص عليهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت خطيب الأقصى صبري قراراً موقعاً من وزير داخلية الاحتلال "عومر بارليف" يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج البلاد مرات عدة بالإضافة إلى حجزه أكثر من مرة، وذلك لدفاعه عن المسجد الأقصى والقدس من اعتداءات شرطة الاحتلال والمستوطنين.