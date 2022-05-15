تردد قناة سوريا دراما الجديد 2022 نايل سات، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة سوريا دراما 2022 نايل سات، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، وهو من الموضوعات الهامة التي يتابعها الكثير من المتابعين، قررنا كتابة هذا المقال. .

تردد قناة سوريا دراما الجديد 2022 نايل سات

وحرصا من فريق "فلسطين اليوم" قررنا أن نضع تردد قناة سوريا دراما 2022 نايل سات، من أجل تسهيل الوقت والجهد على المشاهد العربي وخاصة السوري في عمليات بحثه على تردد قناة سوريا دراما 2022 نايل سات خلال الدقائق الأخيرة، خاصة وأن القناة تتميز بالعديد من عرضها للبرامج والمسلسلات العربي ذات الطبع الدرامي السوري الفريد.

تردد سوريا دراما الجديد2022 نايل سات

قناة سوريا دراما

تنفرد القناة في شهر رمضان في عرض العديد من المسلسلات ذات الطابع الجماهيري والشعبي لدي الجمهور السوري والعربي وكذلك المتابع العربي في بلاد الشام ودول الخليجي، لتميز هذه المسلسلات بالطابع الشامي القديم، وليس كباقي القنوات التي تلجا لعرض مسلسلات وبرامج يمكن تصنيفها "بغير الملتزمة".

تردد سوريا دراما الجديد2022 نايل سات

تردد قناة سوريا دراما 2022

ونقدم لكم هنا، تردد قناة سوريا دراما الجديد 2022 على النحو التالي:

- القناة / Syrian TV،

- معدل الترميز: 27500،

- القمر الصناعي: Nilesat،

- التردد: 11178،

- الاستقطاب: عمودي V،

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.