برشلونة يسعى لضم اللاعب الفرنسي تشواميني

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الأحد، أن برشلونة أبدى اهتماماً كبيراً للتعاقد مع لاعب موناكو الفرنسي، أوريلين تشواميني.

ويُشار إلى أنه يسعى برشلونة لضم لاعب وسط بديل للاعبه الحالي، سيرجيو بوسكيتس، والذي تقدم في العمر وتراجع مستواه بشكل واضح.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، :"إن برشلونة بدأ التحدث مع ممثلي تشواميني، والذي يرغب في خوض تحدٍ جديد في إسبانيا، بدءًا من الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة:" إلى أن اسم تشواميني ارتبط بريال مدريد في العديد من المرات، لكن الأمور لم تحسم حتى الآن".

وأوضحت، أن صفقة تشواميني قد تتأخر بعض الشيء بسبب انشغال ريال مدريد وبرشلونة في صفقات أهم مثل كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تشواميني رفض الذهاب لباريس سان جيرمان، لأن رغبته هي اللعب خارج فرنسا، رغم أن النادي الباريسي كان على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 80 مليون يورو لضمه.

جدير ذكره أنه من المتوقع أن يوافق موناكو على 60 مليون يورو لبيع تشواميني هذا الصيف.