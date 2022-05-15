القيادي عدنان يقدم التعزية والمباركة باستشهاد داوود الزبيدي

تقدم القيادي في حركة الجهد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، مساء اليوم الأحد، بالتعزية والمباركة من عائلة الزبيدي وعشيرة التركمان ومن القادة زكريا الزبيدي ومحمود العارضة وأبطال نفق الحرية بارتقاء الشهيد داود الزبيدي.

جاء ذلك في تصريح للقيادي عدنان تعقيباً على استشهاد القائد داود الزبيدي من مدينة جنين.

وبارك القيادي عدنان لمخيم جنين وعوائل الشهداء والمقاومين والأسرى وذوي الاستشهادي نضال أبو شادوف بشهادة البطل داود الزبيدي.

وقال عدنان :"الاحتلال ارتكب جريمة قتل الأخ الجريح داود الزبيدي عليه الرحمات والرضوان، بعد إصابته واعتقاله على يد جنود الاحتلال، موضحاً أنه كما أعدم الأخ الجريح أحمد السعدي "أبو إسلام" يُعدم اليوم الأخ الجريح الزبيدي".

وأضاف :"تتجدد اليوم التضحية والفداء بالدم في آل الزبيدي بعد الأخ الشهيد طه الزبيدي بطلآ من أبطال معركة المخيم عام 2002م".

وأوضح عدنان، أنه شكل الأخ داوود الزبيدي رابطاً بين المجاهدين والأخوة في المخيم البطل، وبإذن الله تعالى سيكون دمه دافعاً لمزيد من المقاومة.

وأشار إلى أن الاحتلال أراد الانتقام من مخيم جنين والمقاومة بعد مقتل الضابط الصهيوني المجرم برصاص أبناء كتيبة جنين.