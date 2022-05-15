والد الأسير المضرب عواودة لـ"فلسطين اليوم": خليل أصبح جثة هامدة وأتوقع خبر استشهاده في أي لحظة

أكد والد الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ74 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد الأسرى، أن وضع نجله خليل الصحي دخل مرحلة الخطر الشديد وأصبح عاجزا عن الحركة.

وقال عواودة خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد :" إن الوضع الصحي لنجله خليل وصل لمرحلة خطيرة جداً، فحسب أخر زيارة قامت بها المحامية أحلام الحداد يوم الخميس الماضي لخليل، أكدت لنا أن خليل أصبح جثة هامدة يتنفس ويتكلم بصعوبة، وأن الرؤية لديه شبه معدومة".

وأضاف :" أتوقع في أي لحظة أن يصلني خبر استشهاده لأن؛ المخابرات الإسرائيلية وإدارة مستشفى "أساف هروفيه" لديها اتفاق على تصفية خليل، فلا زالت حتي هذه اللحظة ترفض إدارة المستشفى دخول خليل الى أقسامها لتلقي العلاج رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بدخوله المستشفى، بالإضافة لنقله اليومي إلى المستشفى وإرجاعه إلى السجن دون أن يتلقى أي علاج".

ووجه والد الأسير عواودة رسالة لكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل الأحرار في فلسطين وغيرها للتدخل من أجل انقاذ حياة أبنه خليل المضرب عن الطعام لليوم الـ74 دون أي مقومات أو مدعمات.

ويعاني الأسير عواودة من ضعف شديد وجفاف، ومشكلة في أعصاب العينين، وأعصاب الأطراف، ما يعتبر مؤشرا خطيرا، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني

يذكر أن عواودة أب لأربع طفلات، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا عدة مرات.