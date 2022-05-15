بالصور وفد من الجهاد الإسلامي بغزة يقدم درع "الصحفي الشجاع" للصحفي السعدي تقديراً لدوره بنقل الحقيقية

زار وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي بإقليم غزة مساء اليوم، مقر قناة فلسطين اليوم بغزة للتهنئة بسلامة الصحفي مجاهد السعدي الذي نجى بفضل الله خلال الاستهداف الصهيوني للصحفية الشهيد شيرين أبو عاقلة قبل أيام في جنين.

وعبر الوفد الزائر عن كامل التضامن مع الصحفي الشجاع مجاهد السعدي الذي يواصل دوره الوطني في تعزيز الرواية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر حبيب على التضامن الواسع مع كل الصحفيين الذين تعرضوا للاستهداف وما زالوا ينقلون بالصوت والصورة عدوان وصلف الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مستنكراً جريمة قتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة واستهداف الصحفي علي سمودي بالرصاص الحي.

بدوره، أشاد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين بجهود الصحفي مجاهد السعدي في فضح ممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر على مخيم جنين، مؤكداً على أن الصحفي الفلسطيني بما يقدم من تغطية متواصلة للحدث يعزز من الهوية ويؤصل لمزيد من الصمود في وجه الاحتلال.

وأكد مسؤول حركة الجهاد في إقليم غزة الأستاذ خميس الهيثم في حديثه خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في نقل الصورة المهنية التي يعمل الإعلام الفلسطيني على تصديرها بكل أمانة في وجه العربدة الصهيونية المستمرة بحق المدن والمخيمات والقرى في الضفة والقدس بما يؤدي إلى فضح الاحتلال وتعريته في كل مكان.

وتقدم الوفد في نهاية الزيارة درع الصحفي الشجاع تقديراً لدور الزميل الصحفي مجاهد السعدي في نقل وتوثيق جريمة اغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة وشجاعته في توثيق انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بالرغم من الخطر الكبير الذي يحف ظروف العمل خاصة في مخيم جنين.

















